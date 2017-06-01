Крымские пограничники задержали нарушителя российско-украинской границы, который глубокой ночью пытался незаконно попасть на полуостров. Об этом сообщили РИА Крым в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, - передает Керчь.ФМ.

Инцидент произошел в районе города Армянск в пятистах метрах от государственной границы РФ.

29-летний мужчина двигался с территории сопредельного государства в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск». Беспрепятственно пройдя украинский участок границы, его обнаружили российские пограничники. Прибывшая на место сработки сигнализационного комплекса тревожная группа провела задержание правонарушителя. Им оказался гражданин Украины, житель Кировоградской области.

«В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров «без посторонней помощи», — рассказали в Погрануправлении

По факту незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело, с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Риа