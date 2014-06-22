Общеобразовательные школы в Крыму не останутся без медицинских сестер. Об этом Крым сообщила РИА Крым министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова, комментируя проблемные вопросы аккредитации деятельности медработников, - передает Керчь.ФМ

«Школы без медсестер не останутся. Там, где вопрос не будет решен по линии министерства здравоохранения по объективным причинам, мы заберем медсестер в школы, однозначно, потому что мы можем недокормить, недоучить, недописать что-то, но сохранить жизнь и здоровье ребенка — это самое главное. Когда ребенок переступает порог школы, он становится главным объектом с точки зрения безопасности абсолютно для каждого учителя», — подчеркнула она.

В 2016 году в России начала действовать система аккредитации и персонального допуска к профессии медицинских работников. Планируется, что к 2020 году она распространится на все медицинское сообщество, включая медработников с высшим образованием и средний медицинский персонал. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, система будет внедряться поэтапно.

Заместитель министра здравоохранении РФ Татьяна Яковлева сообщила, что Минздрав готовит медсестер с высшим образованием для работы в школах.