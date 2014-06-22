Общеобразовательные школы в Крыму не останутся без медицинских сестер. Об этом Крым сообщила РИА Крым министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова, комментируя проблемные вопросы аккредитации деятельности медработников, - передает Керчь.ФМ
В 2016 году в России начала действовать система аккредитации и персонального допуска к профессии медицинских работников. Планируется, что к 2020 году она распространится на все медицинское сообщество, включая медработников с высшим образованием и средний медицинский персонал. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, система будет внедряться поэтапно.
Заместитель министра здравоохранении РФ Татьяна Яковлева сообщила, что Минздрав готовит медсестер с высшим образованием для работы в школах.
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