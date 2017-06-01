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Пятая Передача - крупный официальный онлайн сервис по продаже автозапчастей, комплектующих на любые марки и модели по выгодным ценам, теперь и в городе Керчь.

Большое количество представительств по всей России позволяет нам не завышать цены на автозапчасти.

Мы имеем многолетний стаж работы, что является одним из факторов высокого доверия клиентов по всей России.

Пятая Передача работает со многими официальными поставщиками по всему миру, поэтому любой водитель может выбрать автозапчасти в соответствии со своими требованиями и пожеланиями, в том ценовом диапазоне, который его устраивает.

Мы не просто интернет-магазин, который находится в интернет пространстве. У нас есть вполне реальный офис в г. Керчь. по ул. Генерала Петрова, 29б.

Если Вы сомневаетесь в самостоятельном заказе через сайт, мы можем помочь с подбором необходимых запчастей в нашем офисе.

И доставка у нас совершенно бесплатная, независимо от суммы покупки.

Мы автомобилисты все разные, но есть одно, что нас объединяет!

Пятая Передача

Интернет-магазин: www.керчь.пятаяпередача.рф

Мы в соц. сетях: vk.com/pp.kerch

e.mail: [email protected]

Наш офис: ул. Генерала Петрова, 29Б, Бизнес-цент "Андреевский" оф. 30

Звоните нам: +7 978 131-22-71