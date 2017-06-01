Дома нет питьевой воды? Нет времени ожидать доставку воды на дом??
Выход есть!!
Магазины Воды в г. Керчи.
Вы в УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ всегда можете подъехать в наши магазины и обменять свой пустой 19л бутыль на полный. И Вам не нужно ожидать дома, пока Вам доставят воду. Вы можете это сделать самостоятельно.
Акция на Магазинах Воды
с 15 июня по 24 июня
Вода ТМ «Диамант Аква» 19л дешевле на 30 рублей
110 р. – 30р. = 80р
Собираетесь на природу? Закупаете воду в мелкой таре для базы отдыха или пансионата?
У нас для Вас самые лучшие цены!
Diamond Aqua 6л. – 46 руб.
Кубай 5л. – 73 руб.
Пилигрим 5л. – 73 руб.
1,5л. «555» (газ/не газ) – 20 руб.
1,5л. «Кубай» (газ/не газ) – 28 руб.
1,5л. «Пилигрим» -28 руб.
2л. «555» (газ/не газ) – 27 руб.
- ул. Мирошника 28/30 (оптовые склады, территория бывшей Межрайбазы)
2. ул. Ворошилова 1/1 (за остановкой "Ворошилова", рядом с "Фреш")
3. ул. Орджоникидзе 113 (Синий павильон, напротив Дворца спорта)
Более детальные адреса можно посмотреть на карте нашего сайта,
в разделе «Магазины в Керчи»: http://vodakerch.ru/
В наших магазинах вода есть всегда!
Для того что бы обменять самостоятельно 19л бутыль воды, нужно взять с собой бутыль на обмен. Если у вас еще нет обменной тары, Вы можете приобрести на магазине вместе со всеми необходимыми сопутствующими товарами.
К Вашему вниманию предлагаем аксессуары для воды на выбор: помпы, кулера, раздатчики, подставки для бутылей, чехлы и многие др., а так же большой ассортимент воды объемом 0,5л, 1 л, 5 л, 6 л, 19л.
По вопросам магазинов тел.: +7 978 129-53-95
График работы:
ул. Мирошника 28/30 Пн-Сб с 8.00 до 16.00 Вс: Выходной
ул. Ворошилова 1/1 Пн-Пт с 9.00 до 18.00 Сб-Вс: с 9.00 до 14.00
ул. Орджоникидзе 113 Пн-Пт с с 9.00 до 18.00 Сб-Вс: с 9.00 до 14.00
Мы Вконтакте: https://vk.com/public138016395