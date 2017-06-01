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Дома нет питьевой воды? Нет времени ожидать доставку воды на дом??

Выход есть!!

Магазины Воды в г. Керчи.

Вы в УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ всегда можете подъехать в наши магазины и обменять свой пустой 19л бутыль на полный. И Вам не нужно ожидать дома, пока Вам доставят воду. Вы можете это сделать самостоятельно.

Акция на Магазинах Воды

с 15 июня по 24 июня

Вода ТМ «Диамант Аква» 19л дешевле на 30 рублей

110 р. – 30р. = 80р

Собираетесь на природу? Закупаете воду в мелкой таре для базы отдыха или пансионата?

У нас для Вас самые лучшие цены!

Diamond Aqua 6л. – 46 руб.

Кубай 5л. – 73 руб.

Пилигрим 5л. – 73 руб.

1,5л. «555» (газ/не газ) – 20 руб.

1,5л. «Кубай» (газ/не газ) – 28 руб.

1,5л. «Пилигрим» -28 руб.

2л. «555» (газ/не газ) – 27 руб.

ул. Мирошника 28/30 (оптовые склады, территория бывшей Межрайбазы)

2. ул. Ворошилова 1/1 (за остановкой "Ворошилова", рядом с "Фреш")

3. ул. Орджоникидзе 113 (Синий павильон, напротив Дворца спорта)

Более детальные адреса можно посмотреть на карте нашего сайта,

в разделе «Магазины в Керчи»: http://vodakerch.ru/

В наших магазинах вода есть всегда!

Для того что бы обменять самостоятельно 19л бутыль воды, нужно взять с собой бутыль на обмен. Если у вас еще нет обменной тары, Вы можете приобрести на магазине вместе со всеми необходимыми сопутствующими товарами.

К Вашему вниманию предлагаем аксессуары для воды на выбор: помпы, кулера, раздатчики, подставки для бутылей, чехлы и многие др., а так же большой ассортимент воды объемом 0,5л, 1 л, 5 л, 6 л, 19л.

По вопросам магазинов тел.: +7 978 129-53-95

График работы:

ул. Мирошника 28/30 Пн-Сб с 8.00 до 16.00 Вс: Выходной

ул. Ворошилова 1/1 Пн-Пт с 9.00 до 18.00 Сб-Вс: с 9.00 до 14.00

ул. Орджоникидзе 113 Пн-Пт с с 9.00 до 18.00 Сб-Вс: с 9.00 до 14.00

Мы Вконтакте: https://vk.com/public138016395