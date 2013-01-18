Старший помощник прокурора Керчи Иван Сердюков занял 1 место в шахматном турнире, проходившем в прошлые выходные в городе и приуроченном ко Дню России.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

В состязании принимали участие шахматисты из разных городов Крыма, которые по результатам сыгранных партий уступили прокурорскому работнику.

«Иван Сердюков имеет 1 разряд по шахматам и постоянно совершенствует свои навыки игры. На прошлой Спартакиаде работников прокуратуры Российской Федерации он занял 5 место и сейчас готовится к следующей», - пишет ведомство.

Фото: пресс-служба