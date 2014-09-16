Министерство курортов и туризма Республики Крым рекомендует туристическим компаниям, а также экскурсионным фирмам воздержаться до 1 июля от организации экскурсионных поездок с посещением плато Ай-Петри.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Это связано с проведением работ по демонтажу торговых объектов и других строений, передвижением строительной техники и уборкой строительного мусора на плато.

«На сегодняшний день процесс сноса построек находится в активной стадии, треть строений уже полностью разобраны. Данный вопрос находится на личном контроле у Главы Республики Крым Сергея Аксенова и депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека», - пишет пресс-служба.