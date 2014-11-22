О проходившем на конференции организаторы решили не распространяться – для представителей общественности и СМИ мероприятие оказалось закрытым. Председатель регионального отделения ЕР в Керчи объявил требование для СМИ покинуть зал, - передает Керчь.ФМ

Один из организаторов расширенной конференции, именно так представился молодой человек, уточнил, что эта расширенная конференция закрытая, пускают только аккредитованных СМИ. Как видно, мест в зале для журналистов было достаточно, чтобы говорить о необходимости предварительной аккредитации.

«Условия для всех одинаковые (для аккредитации). Я не спорю, что у вас официально зарегистрированное СМИ. Но на конкретно данное мероприятие СМИ не аккредитованы. Аккредитует пресс-служба КРО партии Единая Россия. Заявок ни от кого не поступало. Публикаций о том, что будет проходить эта внеочередная конференция не было, так как эта конференция внеочередная. Поэтому, чтобы никому не было обидно – здесь прессы нет», - уточнил соорганизатор.

Представиться указанный соорганизатор отказался: «Зачем вам это? Зачем вам моя фамилия, девушка?».

В фойе установлены кабины для голосования и урны. На мероприятие приехал Ефим Фикс. Также в зале сидела Лариса Щербула.

В соответствии со ст. 47 Закона «О СМИ» журналист имеет право посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы. В соответствии со ст. 3 ФЗ-95, политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Согласно ст. 24 того же Закона, высшим руководящим органом регионального отделения политической партии является конференция или общее собрание регионального отделения политической партии.

Таким образом, руководство отделения партии Единая Россия нарушила закон «О СМИ», запретив журналисту «Керчь.ФМ» присутствовать на конференции.

Мероприятие охраняли около 10 сотрудников полиции.

Как стало известно из собственных источников, на конференции большинством голосов утвердили потенциальную кандидатуру от партии ЕР на должность председателя горсовета Николая Гусакова. Действующий ныне председатель Лариса Щербула подала заявление об отставке.