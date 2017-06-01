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На правах рекламы

Вентилируемые фасады. Наружная реклама. Фасадное остекление

Предлагаем изготовление и монтаж вентилируемого фасада из алюминиевых композитных панелей, фасадное остекление, стеклянные раздвижные оконные системы и перегородки, изготовление наружной рекламы. Вентилируемый фасад – это отличное решение для любого случая, которое не только скрадывает недостатки стен здания, но и придает дополнительные защитные свойства, привлекательный внешний вид, обеспечивает надежное утепление фасада. Наши преимущества: - Собственное производство в г.Керчь; - Быстрое и качественное изготовление; - Гарантия на произведенные работы; - Гибкие цены. +79788157798 г.Керчь, ул.Еременко,9 +79788868414 г.Краснодар, ул.Трамвайная, 17а www.gddn.ru [email protected]

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