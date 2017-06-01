Предлагаем изготовление и монтаж вентилируемого фасада из алюминиевых композитных панелей, фасадное остекление, стеклянные раздвижные оконные системы и перегородки, изготовление наружной рекламы.
Вентилируемый фасад – это отличное решение для любого случая, которое не только скрадывает недостатки стен здания, но и придает дополнительные защитные свойства, привлекательный внешний вид, обеспечивает надежное утепление фасада.
Наши преимущества:
- Собственное производство в г.Керчь;
- Быстрое и качественное изготовление;
- Гарантия на произведенные работы;
- Гибкие цены.
+79788157798 г.Керчь, ул.Еременко,9
+79788868414 г.Краснодар, ул.Трамвайная, 17а