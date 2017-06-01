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На правах рекламы

Впервые в Крыму!

В Керчи пройдёт концерт трибьют-группы «Черный Вторник», которая исполнит всеми любимые песни группы Сектор Газа. Всех желающих ждёт диско-холл «Камелот». Популярные и всеми любимые песни группы «Сектор Газа» исполнит трибьют-группа «Черный Вторник» из города Иваново. Важно отметить, что группа «Черный Вторник» является трибьют — проектом легендарной группы «Сектор Газа». Единственная группа, которую поддерживают как бывшие участники гр. «Сектор Газа», так и родственники Юрия Клинских. Концерт пройдёт в диско-холле «Камелот». г. Керчь, ул. Свердлова, 7 (вход напротив Веревочного парка)

Тел. для заказа столов:+79788338100 Начало в 22:00 Категория 18+

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