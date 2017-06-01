В Керчи пройдёт концерт трибьют-группы «Черный Вторник», которая исполнит всеми любимые песни группы Сектор Газа. Всех желающих ждёт диско-холл «Камелот».
Популярные и всеми любимые песни группы «Сектор Газа» исполнит трибьют-группа «Черный Вторник» из города Иваново. Важно отметить, что группа «Черный Вторник» является трибьют — проектом легендарной группы «Сектор Газа». Единственная группа, которую поддерживают как бывшие участники гр. «Сектор Газа», так и родственники Юрия Клинских.
Концерт пройдёт в диско-холле «Камелот».
г. Керчь, ул. Свердлова, 7 (вход напротив Веревочного парка)
Тел. для заказа столов:+79788338100
Начало в 22:00
Категория 18+