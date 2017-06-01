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ШАГ 1. Определить реальную стоимость недвижимости.

1.1 . Просмотреть СМИ и интернет порталы по продаже недвижимости. (необходимо учесть, что указанная цена включает в себя комиссию агентства и предполагаемый торг).

1.2 Обзвонить все аналогичные объекты. Необходимо выяснить как долго продается недвижимость, как часто бывают просмотры,

1.3 Проанализировать полученную информацию и определить реальную стоимость Вашей недвижимости. (реальная стоимость – можно ли продать недвижимость за 3 месяца и меньше

ШАГ 2. Дать объявления о продаже в СМИ и интернет порталы.

ШАГ 3. Постоянно держать руку на “пульсе” спроса покупателей на Вашу недвижимость – т.е. раз в неделю анализировать кол-во звонков, сколько было просмотров, какие возражения возникли у потенциальных Покупателей, как сними работать на следующих просмотрах и прочие “приятные” мелочи.

3.1 Если звонков поступает мало, или их вообще нет, это значит, что цена высокая, и необходимо ее пересмотреть (возвращаемся к шагу 1)

3.2 Если звонки идут в достаточном количестве, значит цена установлена верно, переходи к следующим шагам. Следует учитывать, что звонки могут быть и от продавцов которые прицениваются, а также от агентств и риэлторов.

ШАГ 4. Регулярно при выходе новых выпусков газет, в Интернете, где размещаются объявления по покупке/продаже недвижимости, позванивать рубрику “Куплю”, “Меняю” и предлагать свою недвижимость.

ШАГ 5. Делать еженедельный анализ рынка недвижимости (см Шаг 1) для проверки соответствия Вашей цены рыночной. В случае изменения цен на рынке, Вашу цену необходимо также с корректировать.

ШАГ 6. Отвечать на все входящие звонки потенциальных Покупателей. При этом каждому необходимо давать полную информацию, грамотно преподносить преимущества, что бы ее хотелось купить, а так же говорить о ее недостатках, преподнося их по возможности как преимущества.

ШАГ 7. Назначать и производить показы Вашей недвижимости. При проведении показов не оставайтесь в квартире одна/один, обязательно скажите нескольким знакомым, кто к Вам должен прийти.

ШАГ 8. Проводить переговоры с Покупателем/Риэлтором Покупателя по условиям продажи и нюансов сделки.

ШАГ 9. Составить предварительный договор Купли/продажи (задатка) самостоятельно или проговорить свои условия агенту Покупателя (отстаивает интересы покупателя) для составления Договора со стороны покупателя. Договор должен содержать в себе сроки совершения сделки и стоимость продаваемой Недвижимости.

ШАГ 10. Получив задаток подготовить пакет документов с Вашей стороны, а так же проверить документы которые должны быть со стороны покупателя. Если у покупателя ипотека или сертификат, взять у него список необходимых документов, которые Вы должны предоставить в банк. Важно учитывать, что разные банки, могут требовать разные пакеты документов, они могут отличаться одним документом, а в результате может получиться задержка по срока выхода на сделку

ШАГ 11. Согласовать с Покупателем сроки проведения сделки

ШАГ 12. Подача документов производиться в Госкомрегитср Республики Крым (запись по электронной очереди), в МФЦ (живая очередь), нотариусу если совместно долевая собственность на Недвижимость

ШАГ 13.Прийти на сделку вместе с Покупателем со всем необходимым пакетом документов и паспортом. Подписать Договор купли/продажи.

ШАГ 14. Сдать документы на регистрацию перехода права собственности, получить расписку, что документы приняты.

ШАГ 15. Получить расчет у покупателя. При этом если наличные – в день сделки, ипотека – в зависимости от условия банка прописанных в договоре (от 1-го дня до недели), сертификат на материнский капитал – через 45 дней.

ШАГ 16. В установленный срок получить документы после регистрации, если не будет приостановок регистрации до 90 дней (ошибки в договорах, неполный пакет документов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас Вы ПРОДАЛИ свою недвижимость.

Теперь, когда Вы знаете, сколько действий нужно предпринять для продажи недвижимости, возможно, Вы передадите эту работу профессионалам в Центр недвижимости ВАШ ДОМ

Как мы это делаем.

ОБЪЕКТЫ В ПРОДАЖЕ:

2/9/9 ул. Свердлова - 52 м2, улучшенной планировки. Большой балкон. Окна и балкон - стеклопакеты. На полу ламинат. Газ, бойлер.Кондиционер. Емкость на 200 литров для воды. До набережной 5 минут. Из окна вид на море. Во дворе детская площадка. Цена 2 550 000 руб.

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Срочно. Добротный дом п. Войкова. Дом на высоком цоколе, общая площадь дома 50 м2. Газ проходи па границе участка. Вода и удобства во дворе. Рядом с домом есть хоз постройки. Земельный участок 25 соток (приватизирована). Цена 2 350 000 руб.

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Центр недвижимости ВАШ ДОМ проводит сопровождение сделок с недвижимостью:

- консультация по комплекту документов для проведения сделок с недвижимостью

- подготовка и подписание предварительного договора (получение задатка)

- помощь в оформлении необходимых для продажи документов.

- подготовка и подписание договора (купли/продажи, дарения. обмена)

- подача документов для регистрации сделки в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, МФЦ.

- получение документов после государственной регистрации сделки.

- вступление в наследство по закону и по суду

- получение выписок из ЕГРН

- приватизация земельных участок

Центр недвижимости ВАШ ДОМ г. Керчь ул. Ленина ТЦ Мега этаж офис 302

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