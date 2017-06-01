Кондиционеры DAIKIN, KENTATSU, MIDEA, C&H, HYUNDAI
Предоставляем полный комплекс услуг по поставке оборудования DAIKIN, Kentatsu, Midea, C&H, HYUNDAI, консультационной технической поддержке и сервисному обслуживанию.
Так же в продаже имеются кондиционеры комфорт класса бюджетной категории от 11 500руб.
Совершенство и престиж
Климатическое оборудование DAIKIN относится к классу высококачественных интеллектуальных систем и великолепно зарекомендовало себя по всему миру. Широкий модельный ряд, многофункциональность, высочайшее качество позволяют решать самые сложные задачи по созданию микроклимата в помещениях различного назначения.
FTXB20C – 39 000 руб
FTXB25C – 39 800 руб
Разумная достаточность
Компания Kentatsu в своей деятельности руководствуется принципом разумной достаточности: умение сосредоточиться на главном позволило компании Kentatsu предложить потребителям качественные решения в области кондиционирования на оптимальных условиях.
KSGMA21HFAN1 – 14 100 руб
KSGMA26HFAN1 – 14 800 руб
Инверторные модели
KSGMA21HZAN1 – 22 600 руб
KSGMA26HZAN1 – 22 700 руб
Эксперт в области климата
Фундаментальными достоинствами Midea являются: быстрое реагирование на потребности рынка, экономическая эффективность производства и стремление к максимальному удовлетворению запросов потребителей. Для достижения этого компания создает широкий ассортимент бытовой техники и современную производственную базу.
Неинверторные модели
KSGMA21HFAN1 – 14 100 руб
KSGMA26HFAN1 – 14 800 руб
Инверторные модели
KSGMA21HZAN1 – 24 200 руб
KSGMA26HZAN1 – 24 400 руб
Из Кореи с любовью
Причиной востребованности кондиционеров этой марки являются, не только присутствующие в них декоративные качества, демократичная цена, но и функциональные возможности техники.
Неинверторные модели
H-AR9-07H – 13 600 руб
H-AR9-09H – 15 400 руб
H-AR9-12H – 19 900 руб
Инверторные модели
H-ARI13-07H – 22 200 руб
H-ARI13-09H – 23 200 руб
Мощный, тихий и эффективный контроль климата
Тщательный контроль производства, полная ответственность за конечный продукт и выверенная маркетинговая стратегия – это составляющие успеха компании, которой доверяют миллионы людей.
Неинверторные модели
СH-S07XN7 – 15 300 руб
СH-S09XN7 – 16 500 руб
Тепловые насосы (-25ºС)
CH-S09FTXLA WI-FI – 32 100 руб
CH-S12FTXLA WI-FI – 34 900 руб
CH-S18FTXLA WI-FI – 53 800 руб
Весь ассортимент – на сайте www.ваш-сплит.рф
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Тел. для заказа: +7 (978) 819 73 48
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