Прокуратура Керчи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

По версии следствия, злоумышленник на пляжах города похитил семь оставленных без присмотра личных вещей отдыхающих.

Также он промышлял кражами из подсобных помещений жителей города.

Всего от его действий пострадало полтора десятка человек, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд.

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