Вынесен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих одной из войсковых частей сержантов Т. и П., которые до полусмерти избили страшего сержанта Сорокина.
Об этом Новости Крыма сообщили в пресс-службе крымского военного гарнизонного суда, - передает Керчь.ФМ.
Судебным следствием Крымский гарнизонный военный суд установил: сержанты Т. и П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство, умышленно применили в отношении старшего сержанта С. насилие при следующих обстоятельствах.
В результате примененного насилия потерпевшему С. причинили телесные повреждения в виде закрытых переломов клиновидной кости, закрытого центрального перелома верхней челюсти по типу Ле Фор II, закрытых переломов латеральных, медиальных, передних и задних стенок обеих верхнечелюстных пазух со смещением костных отломков внутрь пазух, закрытых переломов нижних стенок обеих глазниц со смещением костных отломков в полость верхнечелюстных пазух, открытого перелома костей носа без смещения костных отломков, закрытого перелома переднего отдела носовой перегородки, кровоизлияния в белочной оболочке правого глазного яблока, ушиба мягких тканей правой половины лица и двух кровоподтеков (по одному) в обоих глазничных областях, которые являются опасными для жизни человека и расцениваются как тяжкий вред здоровью. Также этими действиями подсудимых унижены честь и достоинство потерпевшего, тем самым ему причинен моральный вред.
Вышеуказанные действия подсудимых суд квалифицировал ст. 335 и ч. 3 ст. 111 УК РФ.
В соответствии с приговором Крымского гарнизонного военного суда от 21 июня 2017 г. Т. и П. признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и им назначено наказание — лишение свободы на срок 3 (три) года каждому, без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда в течение 10 дней со дня его провозглашения.
Напомним, в конце прошлого года в Щелкино бойцы самообороны избили на улице местных жителей. А в июне командир народного ополчения Ленино избил таксиста за обгон. Избившему таксиста ополченцу назначили административное наказание (ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои) в виде штрафа в размере 5 тыс руб. При этом в возбуждении уголовного дела было отказано «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Семья избитого ополченцем таксиста в Ленино будет добиваться более строгого наказания.
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