Вынесен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих одной из войсковых частей сержантов Т. и П., которые до полусмерти избили страшего сержанта Сорокина.

Об этом Новости Крыма сообщили в пресс-службе крымского военного гарнизонного суда, - передает Керчь.ФМ.

Судебным следствием Крымский гарнизонный военный суд установил: сержанты Т. и П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство, умышленно применили в отношении старшего сержанта С. насилие при следующих обстоятельствах.

«П. и Т. около 4 часов 16 марта 2017 г. на территории палаточного лагеря полигона «Опук» стали высказывать свое недовольство тем, что С. оставил спать в бане своего сослуживца, находящегося в состоянии опьянения. В ходе этого Т., нанес С. один удар лобной частью головы в голову и повалил на землю, а затем Т. и П. совместно нанесли лежавшему на земле С. по три удара ногой в область лица каждый», — говорится в приговоре, текстом которого располагают Новости Крыма.

В результате примененного насилия потерпевшему С. причинили телесные повреждения в виде закрытых переломов клиновидной кости, закрытого центрального перелома верхней челюсти по типу Ле Фор II, закрытых переломов латеральных, медиальных, передних и задних стенок обеих верхнечелюстных пазух со смещением костных отломков внутрь пазух, закрытых переломов нижних стенок обеих глазниц со смещением костных отломков в полость верхнечелюстных пазух, открытого перелома костей носа без смещения костных отломков, закрытого перелома переднего отдела носовой перегородки, кровоизлияния в белочной оболочке правого глазного яблока, ушиба мягких тканей правой половины лица и двух кровоподтеков (по одному) в обоих глазничных областях, которые являются опасными для жизни человека и расцениваются как тяжкий вред здоровью. Также этими действиями подсудимых унижены честь и достоинство потерпевшего, тем самым ему причинен моральный вред.

Вышеуказанные действия подсудимых суд квалифицировал ст. 335 и ч. 3 ст. 111 УК РФ.

В соответствии с приговором Крымского гарнизонного военного суда от 21 июня 2017 г. Т. и П. признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и им назначено наказание — лишение свободы на срок 3 (три) года каждому, без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда в течение 10 дней со дня его провозглашения.

Напомним, в конце прошлого года в Щелкино бойцы самообороны избили на улице местных жителей. А в июне командир народного ополчения Ленино избил таксиста за обгон. Избившему таксиста ополченцу назначили административное наказание (ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои) в виде штрафа в размере 5 тыс руб. При этом в возбуждении уголовного дела было отказано «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». Семья избитого ополченцем таксиста в Ленино будет добиваться более строгого наказания.