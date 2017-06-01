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Уважаемые жители и гости города!

Сообщаем вам, что в этом году 4-5 августа, состоится второй крымский фестиваль «ZB FEST” в городе Балаклава, который проводит Агрофирма «Золотая Балка». Это уникальное мероприятие в прошлом году собрало более 20 тысяч человек. На нем выступали такие звезды как Полина Гагарина и группа «Ленинград».

В этом году организаторы постарались сделать фестиваль еще более грандиозным. Помимо звезд отечественной эстрады, которые выступят в этом году, в Крым приедет легендарная группа «SCOOTER», которая порадует гостей фестиваля своим выступлением. Шоу обещает быть незабываемым. И теперь стать участником этого грандиозного события стало еще проще.

Магазин «Прованс» в г. Керчь, ул. Кирова 2а (р-н площади Ленина, напротив главпочтамта) стал официальным партнером фестиваля.

У нас вы можете получить пригласительные билеты на мероприятие. Все подробности вы сможете получит в магазине у продавцов-консультантов, а также на официальном сайте фестиваля ZB-FEST.RU