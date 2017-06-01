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Магазин спортивного питания "Богатырь" в честь 1 года работы объявляет конкурс!!!



РАЗЫГРЫВАЕМ 10 призов:



✔ 1 место - Гейнер Easy GainMass (2000гр) - Fit Max (Польша)/ Креатин Genetic Lab/ Шейкер Genetic Lab

✔ 2 место - Препарат для усиления ментальной деятельности DMAE 250 mg (100 капс) - Now (USA)/ Низкокалорийный джем Genetic Lab/ Шейкер Genetic Lab

✔ 3 место - BCAA PRO Powder 250g (вкусовые) - Genetic Lab (Россия)/ Низкокалорийный джем Genetic Lab/ Шейкер Genetic Lab

✔ 4-5 место - BCAA PRO Powder 250g (вкусовые) Genetic Lab (Россия)



✔ 6-10 место - Низкокалорийный джем Genetic Lab







Для участия нужно:



Вступить в группу https://vk.com/ sportpit_bogatir_kerch



Сделать репост этой записи себе на страницу. Запись должна быть закреплена до подведения итогов

С 27.06.17 по 02.07.17 на всю продукцию будут дополнительные скидки от 5 до 15%!!! В наличии хороший выбор спортивного питания для тренировок в любом направлении! Более подробная информация в на стене группы https://vk.com/sportpit_ bogatir_kerch !

И ещё одна хорошая новость для тренеров спортивных клубов любых направлений (фитнес, пауэрлифтинг, бодибилдинг, боевые искусства и т.д.) и работников правоохранительных органов!!!



С 20.06.17 магазин спортивного питания "Богатырь" вводит постоянную скидку при любой сумме покупки для вышеперечисленных людей в 10%!!!!!!



Единственное условие - предъявление соответствующего документа!



Для всех остальных - в магазине уже несколько месяцев действует накопительная система скидок - от 5 до 10%!!!



Мы делаем всё для того, чтобы спортивное питание стало максимально доступным для каждого!!!





Победители розыгрыша будут определёны 30.06.17 - в 12:00-13:00 информация будет опубликована в группе со скринами или видео - с помощью программы "Random"! Забрать призы можно будет с 01.07 по 08.07 включительно в магазине спортивного питания "Богатырь" (в другие города призы не высылаются) - г. Керчь, ул. Пролетарская 17, ТЦ "Лабиринт", бутик №4 (первый этаж). Время работы - с 10 до 18 (кроме понедельника).

Группа в контакте - http://vk.com/sportpit_ bogatir_kerch

Моб. тел. +79788164327



Магазин спортивного питания "Богатырь" - Выбор Сильных Телом и Духом!!!