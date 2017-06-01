Редакции Керчь.ФМ постоянный читатель сообщил, что сегодня ночью, 24 июня, во дворе ул. Генерала Петрова, 2 на проезжую часть упало дерево. В подтверждение своих слов керчанин прислал фотографию.
Напомним, в Керчи дерево упало на автомобиль
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
Редакции Керчь.ФМ постоянный читатель сообщил, что сегодня ночью, 24 июня, во дворе ул. Генерала Петрова, 2 на проезжую часть упало дерево. В подтверждение своих слов керчанин прислал фотографию.
Напомним, в Керчи дерево упало на автомобиль