Непогода стала причиной отключения электроснабжения в девяти населенных пунктах Крыма. Света нет в домах более 9 тыс абонентов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК, - передает Керчь.ФМ

«Вследствие сложных погодных условий (сильный ветер) произошло нарушение электроснабжения в населенных пунктах Республики Крым. По состоянию на 11.30 электроснабжение нарушено в 9 населенных пунктах. Всего без электроснабжения находятся 9458 человек», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В настоящий момент последствия стихии ликвидируют 15 бригад РЭС (53 человека, 20 единиц техники). Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым.