В Керчи, на улице Кирова, как выезжать из «СРЗ», перед светофором, установили обзорное сферическое зеркало безопасности. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.

«Сферическое зеркало безопасности, зеркало обзора, и дорожные зеркала (зеркала уличные) применяются на опасных выездах, поворотах и перекрестках с ограниченным обзором, парковках. Это очень хорошо, что у нас начали устанавливать такие зеркала. Благодаря им можно избежать ДТП. Ведь на этом перекрестке часто не видно машин», - написал керчанин.