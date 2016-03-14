В Керчи, 24 июня, из-за порыва водовода, затопило водой улицу Чкалова. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.
Предположительно, вода питьевая - она чистая и не имеет специфического запаха.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
В Керчи, 24 июня, из-за порыва водовода, затопило водой улицу Чкалова. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.
Предположительно, вода питьевая - она чистая и не имеет специфического запаха.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.