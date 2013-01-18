Жителей Крыма призывают сообщать о фактах эксплуатации опасных или без соответствующих документов аттракционов в Инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК. Об этом сообщили Новости Крыма в ведомстве, - передает Керчь.ФМ.

«Эксплуатанты аттракционов обязаны иметь свидетельство о регистрации, а также талон-разрешение на технику», - напоминают в инспекции.

О нарушениях следует сообщать по адресу: инд. 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198. Телефон: (3652) 69–27-52.

Напомним, в Керчи не заработали привычные для горожан аттракционы