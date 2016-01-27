Ограничительные меры по бешенству крупного рогатого скота (КРС) установлены в частном домовладении в селе Предущельное Бахчисарайского района. Соответствующий указ главы Республики Крым Сергея Аксёнова опубликован на сайте правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству КРС в частном домовладении Люмановой С.Я., расположенном по адресу: ул. Гагарина, 42, село Предущельное Бахчисарайского района Республики Крым, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий», – сказано в документе.

Согласно указу, само село надлежит считать неблагополучным пунктом по бешенству КРС. На время карантина в Предущельном запрещается торговля домашними животными, вывоз из села собак и кошек и проведение их выставок и натасок.

Напомним, в Крыму поголовье свиней в прошлом году снизилось из-за АЧС почти на 9%. В одном из сел Крыма зафиксировали случай кошачьего бешенства