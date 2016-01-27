Ранним утром 5 июня в акватории Керченского пролива команда лоцманского катера «Алмаз» обнаружила на расстоянии одной мили от берега мужчину, обвязанного пластиковыми бутылями. Члены судокоманды подняли пловца на борт и доставили на берег, где передали сотрудникам Пограничного управления, - передает Керчь.ФМ

По словам пограничников, мужчина в ходе опроса назвался Иваном и объяснил свой поступок желанием «познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк». В дальнейшем выяснилось, что мужчина не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, страдает потерей памяти и не в состоянии сообщить пограничникам хоть какую-нибудь информацию о себе.

Позже его объявили в розыск знакомых и близких этого мужчины.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК сообщили, что благодаря СМИ и неравнодушным гражданам удалось найти родственников мужчины. Его опознали родственники из Курской области и уже связались с ним.