Двух мужчин, находящихся в федеральном розыске, задержали в июне крымские пограничники. Об этом сообщили РИА Крым в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

В частности, в начале июня в автомобильном пункте пропуска «Перекоп» на выезд из Российской Федерации внимание полиции привлек 36-летний гражданин России. Он направлялся в Кривой Рог в качестве пассажира автомобиля марки «Hyundai». Выяснилось, что мужчина объявлен в федеральный розыск за мошенничество.

Еще один случай произошел на территории пункта пропуска «Джанкой». Прибывший из Симферополя 26-летний гражданин среднеазиатской республики попытался пешком покинуть полуостров. При проверке документов иностранца оказалось, что по инициативе зарубежных правоохранителей молодой человек находится в межгосударственном розыске. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества и подделкой документов.

Задержанных передали правоохранителям для принятия дальнейших процессуальных решений.

Напомним, мужчина пытался незаконно попасть в Крым

Фото: РИА Крым