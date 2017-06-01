Граждан России хотят впускать в Украину только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ
Сейчас у пограничной службы Украины нет технической возможности пропускать россиян только по биометрическим паспортам, избегая при этом образования больших очередей, признал глава СНБО. При этом он выразил уверенность, что Киев должен ввести визовый режим для граждан России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что в случае введения Киевом визового режима Москва пойдет на аналогичные меры.