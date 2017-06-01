Граждан России хотят впускать в Украину только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

«Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая нужна еще материально-техническая помощь. Чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам и при пересечении (границы — ред.) любым россиянином, брать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза, такая техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, если будет финансирование», — приводит слова Турчинова УНИАН.

Сейчас у пограничной службы Украины нет технической возможности пропускать россиян только по биометрическим паспортам, избегая при этом образования больших очередей, признал глава СНБО. При этом он выразил уверенность, что Киев должен ввести визовый режим для граждан России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, что в случае введения Киевом визового режима Москва пойдет на аналогичные меры.