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ДОЛИНА ЛОТОСОВ

(с 14-16 июля)

ТАМАНЬ (долина лотосов) – АНАПА – КАБАРДИНКА – ГЕЛЕНДЖИК – НОВОРОССИЙСК – АБРАУ-ДЮРСО

С 14 по 16 июля!

В середине июля случается одно из чудес – зацветает индийский лотос!!!

Не пропустите!

В нашей программе:

катерная прогулка по долине лотосов;

дегустации отменного шампанского в Абрау-Дюрсо;

вечерняя иллюминация Анапы;

рыцарские турниры;

самая большая набережная Европы в Геленджике;

самый большой в России сафари-парк вместе с открытой канатной дорогой на высоту более 600 м!;

самый большой в России аквапарк «Золотая Бухта»!

катерная прогулка по бухтам города-героя Новороссийска;

уникальный парк всех культур и религий в Кабардинке;

1 день. Выезд из Крыма. Дом-музей М.Ю.Лермонтова в Тамани, катерная прогулка по долине лотосов (диаметр цветка – 50см!) У лотосов спеют вкусные, сладкие орешки, которые капитаны нам дают попробовать! Обзорная по Анапе, набережной и потрясающее театрализованное шоу – «Рыцарские турниры»! Настоящие рыцарские бои!

2 день. Кабардинка – удивительный красоты поселок, красивейший Старый Парк, такого вы еще не видели! Город-мечты – Геленджик с самой большой набережной Европы! Посещаем самый большой сафари-парк России с открытой канатной дорогой (высота 600 м!) или (на выбор) аквапарк, входящий в 5ку лучших аквапарков мира! Обзорная по Геленджику, посещение самой большой набережной Европы!

3 день. Город-герой Новороссийск, морская прогулка по бухтам, легендарный крейсер Михаил Кутузов, уютная набережная и др. Абрау-Дюрсо. Потрясающей красоты озеро с бирюзовой водой и завод шампанских вин. Счастливые и довольные возвращаемся в родной Крым.

Стоимость: 8900р. 8500р. (дети до 14 лет)

ПОДРОБНОСТИ: https://vk.com/page-98520864_52980153



Все даты тура: 16-18 июля, 4-5 августа, 25-27 августа

НОВИНКА!!!

С 20 по 24 июля –

Нальчик – Грозный – Эльбрус – Ингушетия

Экскурсия на Эльбрус, наверное, является одним из самых захватывающих событий в жизни человека….

В нашей программе:

Эльбрус - самая высокая вершина России

Нальчик - столица Кабардино-Балкарской республики

Канатная дорога в Нальчике - весь город, как на ладони!

Термальный источник - + 37 градусов!

Грозный - контрастная столица Чеченской республики

Мечеть "Сердце Чечни"

Грозный Сити - город небоскребов

Вертолетная площадка, откуда откроются виды на весь город

Республика Ингушетия - г. Назрань



Стоимость: 16 800р. Для детей до 14 лет –15900 руб.



1 день. выезд из г.Севастополь в 11.00, г.Симферополь в 13.00. В г.Керчь в 16.30.



2 день. Прибытие в г.Нальчик. Чегемская теснина, водопады + город Нальчик+ термальный комплекс Гедуко (купание).

Увидим живописную теснину КБР (1800м), водопады Андай-су, Сакалтуп, Шауденла. Столицу КБР (Кабардино-Балкарская республика) – город Нальчик, курортному парку. Поднимемся по канатной дороге и с высоты посмотрим на город. А после понежимся в термальном источнике, температура которого в любое время года +37°. К тому же воды источника обладают целебными свойствами при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сосудистой и нервной системы!

3 день. Мы увидим мечеть «Сердца Матери», построенной в честь матери Рамзана Кадырова в г.Агур (третий по численности город ЧР)! Роспись стен выполнена золотом высшей пробы, в центе люстра 7 тонн, расписанная аятами из Священной Книги, вокруг удивительный парк и фонтаны. По дороге в Грозный мы пересекаем Ингушетию, где увидим мемориальный комплекс в г.Назрань.

Грозный — столица Чеченской республики. Здесь мы смотрим соборную мечеть «Сердце Чечни» — визитная карточка Грозного. Мечеть имени Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" - одна из самых больших, красивых и величественных мечетей Европы и мира. Смотрим «Грозный Сити» (самые высокие здания в России за пределами г. Москвы). Мы поднимемся на вертолетную площадку на крыше небоскреба. откуда откроются виды на панораму города.

Мы посетим Христианский храм, мемориальный комплекс, посвященный отцу Кадырова и ВОВ.

4 день. Экскурсия в Приэльбрусье. Покорим гору-великан – Эльбрус (5 642 м). Вам откроется невероятная панорама (говорят с вершины Эльбруса в ясную погоду можно увидеть и Каспийское, и Черное море, и даже берег турецкий). По дороге на Эльбрус отведаем знаменитых национальных хычинов. По желанию можно подняться на гору Чегет (3 769 м). В июне зацветает красивейший кустарник – родендрон, вид с горы потрясающий. К тому же, с горы Чегет Вам откроется весь Эльбрус во всей своей красе.

ПОДРОБНОСТИ: https://vk.com/page-98520864_53071861

В стоимость туров входит:

Проживание в отеле, завтраки

Транспортное сопровождение (автобус) из г. Севастополя выезд

Работа лицензированного гида

Медицинская страховка

Паромная переправа

КРОМЕ ЭТОГО, МЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ ПО КЕРЧИ И КРЫМУ ОТ 300 РУБЛЕЙ!

Пешеходная экскурсия «Тайна царя Митридата» - 300 руб

Сити-тур Керчь – 600 руб

Опукский заповедник – 700 руб

Казантипский заповедник – 900 руб

Генеральские пляжи + Чокрак + шашлык – 800 руб

Феодосия ( Картинная галерея Айвазовского, дача-дворец Стамболи, интерактивный музей Знаниум, дельфинарий, океанариум, купание на Золотом пляже ) – от 1100 руб

Аквапарки Судак или Коктебель – от 1000 руб

Судак + Новый Свет ( Генуэзская крепость, тропа Голицына, грот Шаляпина) – 1400 руб

Кинопарк «Викинг» + Красная пещера + водопад Су-Учхан – 2100 руб

Массандра ( дворец + винный завод с дегустацией ) – 2500 руб

Крымский сомелье ( Коктебель + Солнечная долина + Новый Свет ) – 1400 руб

Сафари-парк «Тайган» - 1400 руб

Бахчисарай ( Чуфут-Кале + Свято-Успенский монастырь + Ханский дворец ИЛИ джиппинг на Качи-Кальон + Бисерный храм + парк Миниатюр ) – 2200 руб

Музей катастроф на воде + водопад Джур-Джур – 2400 руб

Южный берег Крыма 1 день ( парк Парадиз + Ливадийский дворец ) – 2500 руб

Ялта 1 день ( Воронцовский дворец и парк + Ласточкино гнездо + морская прогулка ) – 2500 руб

Севастополь 1 день ( Херсонес + Панорама обороны Севастополя +площадь Нахимова + катерная прогулка вдоль кораблей ЧФ ) – 2500 руб

Южный берег Крыма 2 дня ( Ливадийский дворец + Воронцовский дворец + парк Парадиз + Ай-Петри + Ласточкино гнездо + катерная прогулка + набережная Ялты ) – 4500 руб

Ялта + Севастополь 2 дня ( Херсонес + Панорама обороны Севастополя + исторический центр города + катерная прогулка вдоль кораблей ЧФ + Байдарские ворота + Форосская церковь + Воронцовский дворец + Ай-Петри) – 4800 руб

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