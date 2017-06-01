Ищем таланты в городе Керчь)
Крымтелеком приглашает!
- инженера электросвязи;
- инженера электросвязи 2 кат;
- инженера радиосвязи;
- инженера радиосвязи 2 кат;
- специалистов по продажам услуг 2 кат;
- инженера-электроника 1 кат;
- инженера-электроника 2 кат;
- инженера по организации и ремонту;
- электромонтеров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз;
- водителя легкового автомобиля;
Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста!
Ждем Ваше резюме на [email protected]
Телефон – 2-20-99, 2-14-77
Понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30.