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Ищем таланты в городе Керчь)



Крымтелеком приглашает!



- инженера электросвязи;

- инженера электросвязи 2 кат;

- инженера радиосвязи;

- инженера радиосвязи 2 кат;

- специалистов по продажам услуг 2 кат;

- инженера-электроника 1 кат;

- инженера-электроника 2 кат;

- инженера по организации и ремонту;

- электромонтеров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 5 раз;

- водителя легкового автомобиля;



Доброжелательный коллектив, стабильность, перспективы роста!



Ждем Ваше резюме на [email protected]



Телефон – 2-20-99, 2-14-77

Понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30.