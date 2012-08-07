Редакция Керчь.ФМ получила письмо с просьбой найти хозяев котятам, которые сейчас живут на улице около дома Ворошилова,23 у 6 подъезда.

«Добрый вечер! Котятки недавно родились. Может кому-то нужен дома верный, пушистый и ласковый друг. Всего около нашего дома живут четыре маленьких котеночка. Два черненьких я пятнышками и два серых с белыми пятнышками. Надеемся найти хозяев с вашей помощью. Ели вам понадобится помощь, связанная с этими животными, звоните по номеру: +7 (918) 388 04 07», - написала керчанка.