В Керчи найдены документы на машину, водительское удостоверение и пенсионное удостоверение на имя Бровкина Александра Васильевича 1954г., уроженец города Звенигород, Московской области. Документы нашли на пляже, на Маяке.
Тел: +797 886 00 326
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В Керчи найдены документы на машину, водительское удостоверение и пенсионное удостоверение на имя Бровкина Александра Васильевича 1954г., уроженец города Звенигород, Московской области. Документы нашли на пляже, на Маяке.
Тел: +797 886 00 326