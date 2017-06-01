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Керчане нашли документы на имя Александра Бровкина

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В Керчи найдены документы на машину, водительское удостоверение и пенсионное удостоверение на имя Бровкина Александра Васильевича 1954г., уроженец города Звенигород, Московской области. Документы нашли на пляже, на Маяке. Тел: +797 886 00 326

Служба новостей Керчь.ФМ

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