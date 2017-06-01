Количество выявленных в 2017 году экстремистских материалов снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом RT рассказали в министерстве юстиции России, объяснив уменьшение количества опасного контента усилением мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом, - передает Керчь.ФМ
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер связал снижение количества экстремистских материалов с деятельностью Федеральной службы безопасности.
С этим тезисом согласился и президент Фонда информационной демократии Илья Массух, по-своему объяснивший сокращение количества противоправных материалов. «
Менее утешительным объяснением поделился главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Владимир Мукомель.
На 16 июня 2017 года в списке содержится 4 099 материалов, среди которых тексты газет, фильмы, книги, брошюры, песни, лозунги и так далее. Материал вносится в федеральный список запрещенных материалов по решению суда, признавшего его экстремистским.
Производителю, хранителю и распространителю противоправных материалов грозит штраф до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток. Штраф для юридических лиц может достигать миллиона рублей, также возможно приостановление работы на срок до трех месяцев.
Напомним, крымские пограничники задержали иностранца, подозреваемого в экстремизме. Транспортная прокуратура Керчи разъясняет понятие «экстремизм».