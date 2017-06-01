Количество выявленных в 2017 году экстремистских материалов снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом RT рассказали в министерстве юстиции России, объяснив уменьшение количества опасного контента усилением мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом, - передает Керчь.ФМ

«В федеральный список экстремистских материалов в первом квартале 2017 года включено 59 материалов. В то же время в аналогичный период 2016 года их количество было в два раза больше – 129 материалов», – говорится в публикации.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер связал снижение количества экстремистских материалов с деятельностью Федеральной службы безопасности.

«Такая профилактика снизила появление и распространение подобных материалов в социальной среде. Это показатель проводимой работы. Чем жестче она, тем меньше экстремистского контента выявляется», – сказал он, добавив, что опасные материалы гораздо легче найти в сети.

С этим тезисом согласился и президент Фонда информационной демократии Илья Массух, по-своему объяснивший сокращение количества противоправных материалов. «

Сокращение связано с усилиями государства по защите детей от противоправного контента и общей борьбой с экстремизмом, – сказал он. – Роскомнадзор также блокирует экстремистский контент. Он становится недоступен на территории России. Чтобы дойти до контента, нужны специальные знания, которых нет у обычного интернет-серфера».

Менее утешительным объяснением поделился главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Владимир Мукомель.

«На улице такие материалы просто так уже не распространяются. Их продвигают по каналам личных контактов, которые могут быть и виртуальными», – сказал эксперт, подчеркнув, что нарушители стали более бдительными в продвижении экстремистских материалов и научились прятаться от поисковых машин.

На 16 июня 2017 года в списке содержится 4 099 материалов, среди которых тексты газет, фильмы, книги, брошюры, песни, лозунги и так далее. Материал вносится в федеральный список запрещенных материалов по решению суда, признавшего его экстремистским.

Производителю, хранителю и распространителю противоправных материалов грозит штраф до 3 тысяч рублей или арест до 15 суток. Штраф для юридических лиц может достигать миллиона рублей, также возможно приостановление работы на срок до трех месяцев.

Напомним, крымские пограничники задержали иностранца, подозреваемого в экстремизме. Транспортная прокуратура Керчи разъясняет понятие «экстремизм».