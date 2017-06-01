В Краснодарском крае прошел 4-ый Кубок Мира по MMA версия "WTKA". Спортсмены Федерации единоборств им. Георгия Победоносца завоевали - два первых места - до 75 кг - А.Вагапов, до 85 кг - В.Викторов. Об этом сообщили редакции Керчь.ФМ в Федерации.

Также наши спортсмены заняли три вторых места - до 48 кг - А.Тищенко, до 70 кг - Э.Саганджи, и до 80 кг - В.Тимофеев, а также два третьих места - до 40 кг - Д.Бугаев, до 45 кг - Д.Брижатов. Тренируют спортсменов призеры Европы и Мира Игорь Гайворонский и Игорь Страшко.

«Хотелось-бы отметить хорошее выступление и С.Беззубко, который провел два упорных поединка и проиграл лишь с разногласием судей, поэтому остался без медалей, но получил высокую оценку специалистов», - отметили тренеры.



По итогам соревнований была окончательно сформированная сборная Российской Федерации для участия на Чемпионате Мира - г.Рим (Италия). В неё вошли три наших спортсмена: до 75 кг - А.Вагапов, до 80 кг - В.Тимофеев, до 85 кг - В.Викторов.