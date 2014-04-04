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5 Новости » Спорт В категориях:

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В Керчи прошел турнир по водному поло

В Керчи 9 июля, на водной станции, прошел турнир по водному поло «Кубок Черного моря». В нем приняли участие юные спортсмены из разных городов Крыма, - передает Керчь.ФМ. Соревнования приурочили ко Дню рыбака

Служба новостей Керчь.ФМ

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