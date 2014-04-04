В Керчи 9 июля, на водной станции, прошел турнир по водному поло «Кубок Черного моря». В нем приняли участие юные спортсмены из разных городов Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Соревнования приурочили ко Дню рыбака
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В Керчи 9 июля, на водной станции, прошел турнир по водному поло «Кубок Черного моря». В нем приняли участие юные спортсмены из разных городов Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Соревнования приурочили ко Дню рыбака
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