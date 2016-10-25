Часть улицы Сморжевского третий день закрыта для проезда транспорта, - передает Керчь.ФМ.
Так, перекрыт въезд на Сморжевского с улицы Кирова до Фуршета.
Сегодня ремонтные службы завезли трубы для замена теплотрассы.
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Часть улицы Сморжевского третий день закрыта для проезда транспорта, - передает Керчь.ФМ.
Так, перекрыт въезд на Сморжевского с улицы Кирова до Фуршета.
Сегодня ремонтные службы завезли трубы для замена теплотрассы.
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