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5 Новости » Коммуналка В категориях:

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Коммунальщики перекрыли часть улицы Сморжевского в Керчи

Часть улицы Сморжевского третий день закрыта для проезда транспорта, - передает Керчь.ФМ. Так, перекрыт въезд на Сморжевского с улицы Кирова до Фуршета. Сегодня ремонтные службы завезли трубы для замена теплотрассы.

Служба новостей Керчь.ФМ

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