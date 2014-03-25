Динамика изменения предельных тарифов на электроэнергию для населения в регионах России с 1 июля составит от минус 20,7% в Курганской области до плюс 32% в Крыму и Севастополе. Это следует из приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об установлении предельных тарифов на 2016 и 2017 годы, пишут «Примечания», - передает Керчь.ФМ

ФАС своими приказами устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию. Региональные тарифные регуляторы уже устанавливают конкретные значения тарифов, в том числе одноставочных или двуставочных (в зависимости от времени суток), с учетом наличия или отсутствия электроплит и так далее.

Лидерами по росту тарифов стали Крым и Севастополь, для которых предельные максимумы вырастут на 32% (по сравнению с предельными уровнями, установленными ФАС с июля 2016 года). В абсолютных цифрах тарифы в них будут ниже средних по Южному федеральному округу, к которому относится полуостров (без учета Ростовской области, в которой действует соцнорма на электроэнергию): в Крыму — почти на 17%, в Севастополе — на 18%.

Как пояснял в 2016 году член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет, поскольку тарифы в Крыму были значительно ниже среднероссийских и ниже экономически обоснованного уровня, было принято решение поэтапно, с возможностью несколько раз в год, повышать их до обоснованного уровня. Для населения при этом, по его словам, предусмотрены компенсации.

Курганская область стала абсолютным рекордсменом по снижению предельных тарифов — на 20,7%. Максимальные уровни также значительно снижаются в Амурской области (на 7,2%) и в Бурятии (на 7,1%).

В большинстве регионов страны предельные максимальные уровни тарифов все же увеличиваются с июля, рост, в основном, колеблется в пределах 2-5%. В каких-то регионах предельные тарифы почти не изменятся. Например, в Курской области их рост составит 0,2%, а в Архангельской области также на 0,2% будет снижение.

В Москве предельные уровни тарифов вырастут на 4,2%, в Новой Москве — на 4,8%.

Напомним, в Керчи с 1 июля вновь подорожала коммуналка