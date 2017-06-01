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В стоматологическом кабинете медицинского центра «Салюс» и ребёнок, и взрослый может решить абсолютно все проблемы с зубами. Это действительно хорошая стоматология. Врачи-стоматологи медцентра имеют богатый опыт лечения и при этом постоянно совершенствуются, так что помогут вам решить любую, даже самую сложную стоматологическую проблему и окружат каждого пациента заботой и вниманием.

Первая консультация в девять месяцев, лечение и наблюдение детей и подростков, забота о здоровье зубов взрослых, помощь пожилым людям в восстановлении зубов – всё это ежедневная работа стоматологов медицинского центра «Салюс». И вы можете быть спокойны за безопасность даже самых маленьких. Все инструменты, которые берёт в руки доктор, проходят должную обработку. Всё, что должно быть стерильным – стерильное. Всё, что должно быть одноразовым – одноразовое.

Детям здесь уделяют особое внимание. Немалый опыт работы с мальчишками и девчонками, маленькие сюрпризы после лечения, хорошая анестезия и добрые стоматологи помогут любому малышу чувствовать себя, как дома.

Именно поэтому только в Керчи уже несколько сотен родителей доверили лечение своих детей врачам-стоматологам медицинского центра «Салюс». Некоторые специально приезжают в медцентр из других городов. Все пациенты получают качественное лечение за разумные деньги и гарантию на установленные пломбы.

И что немаловажно – ни вам, ни вашим детям не станут лечить то, чего у вас нет. Медицинский центр «Салюс» дорожит своей репутацией.

Получить подробную информацию и записаться на приём к стоматологу вы можете:

по телефону: +7 978 109 28 18

по адресу: г. Керчь, ул. Самойленко, 5

часы работы: пн.-сб. 8:00 – 18:00

Вся информация об услугах медицинского центра «Салюс» доступна на нашем сайте.

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ СВОИХ ДЕТЕЙ, ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ!