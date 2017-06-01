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Несмотря на то, что прошло более трех лет с момента включения Крыма в состав России, до сих пор у многих остаются вопросы касательно использования крымчанами украинского водительского удостоверения (далее ВУ).

Из всех вопросов можно выделить три основных:

1. Почему крымчанам можно не менять украинские права на российские и кому обязательно это делать?

2. Какие права можно поменять на российские, а какие не подлежат обмену?

Новые украинские права: кто может их получить и где по ним можно ездить?

Начнем по порядку:

Основным законом в России, который описывает права и обязанности автомобилистов, а так же требования к их документам, является Федеральный закон Российской Федерации N 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения».

В статье 25 п.12 говорится, что гражданин РФ может управлять транспортным средством, имея российское национальное ВУ либо иное национальное ВУ другого государства, если нет российского. Что в буквальном смысле означает то, что по белорусским, украинским, польским или любым другим правам можно управлять своим автомобилем на территории России.

На данный момент нет закона, который обязывает менять украинские права на российские. Ранее (до 4 ноября 2014 года) их нужно было обменять в течение 60 суток. Однако сейчас это требование утратило силу, и иностранные права могут использоваться сколь угодно долго.

Отметим важный момент: законом запрещено работать водителем с иностранными правами. В этом случае вам обязательно нужно их поменять на российские.

Если вы решили поменять свои украинские права на российские, тогда вам следует кое-что знать: крымчане с украинскими ВУ, полученными до марта 2014 года, могут обменять их на российские без экзаменов. Однако если вы получили ВУ после марта 2014 года, тогда необходимо сдать экзамены в ГАИ чтобы получить российские права.

Также по российским правам, выданным в Крыму с 2014 года, лучше не ездить в Украине, т.к. она не признает эти документы легитимными.

На сегодняшний день у крымчан сохранилась уникальная возможность получать любые украинские документы, в том числе и водительское удостоверение. Все, кто достиг 18 лет и имеет украинский паспорт, могут беспрепятственно пройти обучение и получить заветные корочки на управление транспортным средством. Выдаются такие права на 30 лет и действуют во всех странах (включая Россию), принявших Венскую конвенцию о дорожном движении.

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