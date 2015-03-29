В Саратове сотрудники областной службы спасения 27 июня эвакуировали с танкера мужчину. Об этом ИА «Регион 64» сообщил начальник облспаса Юрий Юрин, - передает Керчь.ФМ.

«Вчера за 20 минут до полуночи в экстренные службы поступил звонок об ухудшении самочувствия у матроса танкера «Волганефть-156», следовавшего из Керчи в Самару. Старпом развернул судно, направив его к речпорту Саратова, откуда к танкеру пришвартовался корабль «Спасатель».

Мужчину 1994 г.р., имеющего хроническое заболевание, эвакуировали, после чего доставили его в горбольницу. Операция завершилась сегодня в 1:20», - пояснил глава ведомства.