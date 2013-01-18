В Ленинском районе, 26 июня днем, столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Шкода Ети». Как сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, водитель «Форда» выезжал с обочины, не убедился в безопасности своего маневра и в результате машина столкнулась со «Шкодой». - передает Керчь.ФМ.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Форд Фокус». У водителя диагностировали ушиб носа, ссадины носа, параорочитальную гематому справа, у пассажира - ушиб грудной клетки слева.