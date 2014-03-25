Южный берег, центральная и северная части Крыма полностью обеспечены питьевой водой, в восточной части полуострова остаются проблемы, заявил РИА Крым секретарь Совбеза России Николай Патрушев, - передает Керчь.ФМ.

«Принятыми совместными действиями федеральных и региональных органов власти, в том числе в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, решена задача водообеспечения Южного берега, центральной и северной части Крыма», — сказал Патрушев.

При этом, по его словам,

«продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова, ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме».

Ранее сообщалось, что Питерский водоканал поможет Крыму в решении проблем водоснабжения. Чехи хотят помочь Крыму с водоснабжением, - минприроды Крыма.