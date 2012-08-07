Чешские парламентарии создадут российско-чешскую рабочую группу для решения проблем водоснабжения Крыма. Об этом сообщили «Известия», - передает Керчь.ФМ

«Чешская парламентская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) создает совместную российско-чешскую рабочую группу, которая займется вопросом очистки воды в Крыму», – говорится в материале издания.

Чешские специалисты уже работали над подобной проблемой, в частности, в пустынях Ближнего Востока. Как рассказал член СПД Ярослав Голик, парламентарии выдвинули эту инициативу, поскольку их партия последовательно выступает за нормализацию отношений с Россией.

Голик также отметил, что осенью, после парламентских выборов в Чехии, делегация из его страны приедет на полуостров. В российском минприроды отметили, что приветствуют инициативу чехов, но в целом Россия может справиться с проблемой водоснабжения Крыма и самостоятельно.

Инициативу чешских политиков поддержал и глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Если совместные проекты помогут модернизации такой чувствительной для нашего полуострова отрасли, как водоснабжение, от такого сотрудничества выиграют все стороны. Пользуясь случаем, хочу пригласить чешских инвесторов в Крым для изучения и проработки деталей проекта», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Питерский водоканал поможет Крыму в решении проблем водоснабжения