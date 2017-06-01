На правах рекламы

Гарантированный подарок каждому покупателю! Только 1 – 2 июля!

Акция «МОРКОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ»! Скидки от 10 до 70 % на весь ассортимент в магазине детской одежды и обуви «Морковка» по адресу Блюхера, 3. Только 1 – 2 июля!

Всех покупателей ждут не только скидки, но и беспроигрышная лотерея призов от "Морковки" и наших друзей:

Творческая мастерская «ЛяЛя АРТ» (https://vk.com/lyalya_art) – праздничный набор на 6 персон по индивидуальному заказу

Фотограф Виктория Юркова (https://vk.com/enjoy_your_photo) – подарочный сертификат на съемку детского дня рождения

Творческая мастерская «Стрекоза» (https://vk.com/publicstrekoza) – оригинальные сувениры ручной работы

«Магазин Ваших Идей» (https://vk.com/your_ideas_shop) – сертификаты на продукцию «Магазина»

Студия счастливого детства «Sunny Day» (https://vk.com/sunny_day_kerch) – посещение одного занятия в группе развития или Клубе английского языка (на выбор)

«ЗАБАВА» - шары и товары для праздников (https://vk.com/kerchzabava) – фигура из шаров

Косметический центр «MIRRA» (https://vk.com/mirrakerch) – сертификат на 30 %-ю скидку на косметические услуги, а также косметические средства из детской серии

Детский игровой центр «Мультляндия» (https://vk.com/multlyandiya.lenina10) – сертификат на проведение дня рождения с 30 %-ой скидкой

Центр развития ребенка «УМКА» (https://vk.com/umka_kerch2014) – сертификаты на услуги центра «УМКА»

Магазин детской одежды «Бабочка» (https://vk.com/babochkakerch) – подарочные купоны на покупку в «Бабочке»

В акции могут принять участие только владельцы дисконтных карт «Морковка».

Специальное предложение до 30 июня включительно – дисконтная карта магазина «Морковка» при любой покупке!

Мы ждем Вас ежедневно:

Пер. Кооперативный, 26 «Мегацентр», 2-й этаж, бутик №218 с 10-18 часов

Блюхера, 3 с 10-19 часов

Присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте - https://vk.com/morkovkakerch

Только 1 – 2 июля!!!