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Уважаемые предприниматели, руководители и бухгалтеры предприятий!

Компания ООО “Эффективные решения” г. Керчь совместно с Межрайонной ИФНС России № 7 по РК приглашает всех желающих на бесплатный семинар на тему “Онлайн-кассы 2017, изменения законодательства в области применения ККТ”. В программе семинара: - Выступление ведущих специалистов Керченской налоговой службы об изменениях законодательной базы, регулирующей кассовую дисциплину; этапы перехода на онлайн-кассы и их регистрация; порядок перехода на онлайн-кассы; Представители компании ООО “Эффективные решения” расскажут Вам о плюсах и минусах онлайн-кассы, изменение документооборота, а также будут предложены образцы имеющихся моделей кассовой техники в наличии и под заказ. В семинаре примет участие представитель известного производителя в России кассовой техники компании “ЭВОТОР”.

Семинар пройдет 29 июня в 11-00 по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова 6, Керченский городской культурный центр им. Богатикова, 4 этаж (малый зал). (Регистрация участников начнется с 10-30). Контактные данные: тел +79782223850, +79787012948, +79780809686, +79782123887

kassa-kerch.ru

e-mail: [email protected] ;

Приходите, ждем Вас!

29.06.2017 в 11.00 Богатикова,

малый зал 4 этаж