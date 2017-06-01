В Керчи, 28 июня на пересечении улиц Свердлова и Театральной, на проезжей части провалился асфальт. На данный момент участок огородили и поставили соответствующие знаки, - передает Керчь.ФМ
Под проваленным асфальтом виднеется вода и пустота.
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В Керчи, 28 июня на пересечении улиц Свердлова и Театральной, на проезжей части провалился асфальт. На данный момент участок огородили и поставили соответствующие знаки, - передает Керчь.ФМ
Под проваленным асфальтом виднеется вода и пустота.