Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Керчи на Театральной провалился асфальт

В Керчи, 28 июня на пересечении улиц Свердлова и Театральной, на проезжей части провалился асфальт. На данный момент участок огородили и поставили соответствующие знаки, - передает Керчь.ФМ Под проваленным асфальтом виднеется вода и пустота.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.