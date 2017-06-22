В Крыму, на трассе Керчь-Симферополь, в районе Белогорска произошло ДТП с участием Камаза и иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

По предварительным данным, автомобиль «Toyota Camry» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП, 40-летний водитель «Toyota Camry» получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали двое несовершеннолетних девочек, пассажирки иномарки. Как пишет ведомства, одной девочке 12 лет, другой – 16. Они из Ростова на Дону.

Спасатели деблокировали пострадавших и тело погибшего.

Как пишет пресс-служба ГИБДД Крыма, у девочек диагностировали:

У 12-летней: ушиб левого локтевого сустава ушибленная рана языка, ушибленная рана щек, ушибленная рана верхней губы слева.

У 16-летней: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области, первично-открытый перелом средней-третьи больше-берцовой кости с допустимым смещением, перелом лобной кости без смещения, закрытый эпифизиолиз латеральной лодыжки левой голени без смещения.

Фото: пресс-служба