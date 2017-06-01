В Керчи, с 24 на 25 июня, неизвестный ограбил заправку на улице Полевой. Как стало известно Керчь.ФМ из достоверных источников, примерно в 01.00 ночи к заправке подошел пешком неизвестный в маске и очках. Он сначала ударил заправщика и тот потерял сознание, потом он зашел к кассиру, стал угрожать пистолетом и требовать деньги. Женщина-кассир сначала отдала деньги, а потом начала сопротивляться и выбила у неизвестного пистолет. Позже оказалось, что оружие было пластмассовым.

Преступник скрылся в неизвестном направлении. Из кассы он похитил около двух тысяч рублей. По сигнальной кнопке к заправке собралось около 40 машин правоохранителей, которые проводили опрос кассира и заправщика о происшествии.

Как оказалось, на следующий день в Приморском произошло аналогичное ограбление.

Редакция сайта Керчь.ФМ направила информационный запрос в пресс-службу МВД Керчи по данному поводу.