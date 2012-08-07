Керчанам пришли квитанции за природный газ, в которых сказано о необходимости оплатить задолженность до 28 июня. Также в них сообщается, если они не оплатят долг вовремя им насчитают задолженность. У многих в очереди людей нет долгов, а есть даже переплата. Задолженности у керчан колеблются от 700 до 2000 рублей, - передает Керчь.ФМ.

Очередь есть не только в абонентский отдел, а и в отдел перезаключения договоров. В абонотделе работают семь окошек, однако очередь двигается очень медленно. Многие из керчан пришли занимать очередь примерно в 6.00 утра.

Керчане предлагают руководству «Горгаза» перенять у «ГИБДД» и «Госкомрегистра» практику с талонами, чтобы каждый приходил на определённое время и не создавать очередь и толкучки.

«Вот прислали нам всем квитанции о задолженности. Лично мне ее принесли вчера, кроме неизвестной задолженности в 800 рублей в квитанции говорится, что с 29 июня я буду платить пеню если не приду на перерасчет. Вот что это за издевательство? Вот я прихожу в такие инстанции и мне кажется, что мы вернулись в Советский Союз, а нашим бабулям и дедулям, это приносит особое удовольствие. Ведь они и создают эти очереди. Они приходят занимать очередь в 5-6 утра», - рассказала керчанка в очереди.

«Сегодня нужно разобраться ведь завтра уже начислят неизвестную пеню на неизвестный долг. Мне кажется «Горгаз» над нами просто издевается. Вот люди уже в бешенстве начинают ругаться, толкаться и драться за место в очереди. Они хотят, чтобы мы здесь поубивали друг друга», - сообщил возмущённый в очереди мужчина.

Многие из присутствующих понимают, что задолженность возникла из-за того, что платежи керчан за потребленный газ шли на старое предприятие, в то время, как новое ресурсоснабжающее предприятие уже было зарегистрировано. При этом никто керчан о смене ресурсоснабдающей организации не предупреждал.

Напомним, в Керчи из очереди в «Горгазе» людей забирает «скорая». В очереди в керченский горгаз умер пожилой мужчина