Керчанам пришли квитанции за природный газ, в которых сказано о необходимости оплатить задолженность до 28 июня. Также в них сообщается, если они не оплатят долг вовремя им насчитают задолженность. У многих в очереди людей нет долгов, а есть даже переплата. Задолженности у керчан колеблются от 700 до 2000 рублей, - передает Керчь.ФМ.
Очередь есть не только в абонентский отдел, а и в отдел перезаключения договоров. В абонотделе работают семь окошек, однако очередь двигается очень медленно. Многие из керчан пришли занимать очередь примерно в 6.00 утра.
Керчане предлагают руководству «Горгаза» перенять у «ГИБДД» и «Госкомрегистра» практику с талонами, чтобы каждый приходил на определённое время и не создавать очередь и толкучки.
Многие из присутствующих понимают, что задолженность возникла из-за того, что платежи керчан за потребленный газ шли на старое предприятие, в то время, как новое ресурсоснабжающее предприятие уже было зарегистрировано. При этом никто керчан о смене ресурсоснабдающей организации не предупреждал.
Напомним, в Керчи из очереди в «Горгазе» людей забирает «скорая». В очереди в керченский горгаз умер пожилой мужчина
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