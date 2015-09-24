Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Евпатории. На основании представленных прокуратурой доказательств их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - предает Керчь.ФМ

Установлено, что осужденные, детально изучив распорядок дня и маршруты передвижения потерпевшей, в марте 2016 года напали на предпринимательницу, которая шла с работы. Они применили насилие, похитили у нее денежные средства и ценности на сумму 2,8 млн рублей.

С учетом позиции прокурора двум гражданам назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, а еще одному – 9 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Также с осужденных взыскали ущерб, который они причинили своим преступлением.

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