Полиция Керчи подтвердила информацию о том, что в ночь с 24 на 25 июня произошло ограбление заправки на улице Полевой. В пресс-службе УМВД России сообщили Керчь.ФМ, что пострадал один из сотрудников автозаправочной станции.

«Следственным отделом отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции устанавливают личность грабителя, чтобы его задержать.