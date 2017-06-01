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Мы создали в Керчи такой магазин, в который Вам захочется возвращаться снова и снова. «Музей Денег» и Антикварная Лавка на ул. Ленина 10 - это специализированный магазин, без которого не обойтись настоящему коллекционеру, а так же, где Вам помогут в выборе подарка к любому празднику и на любой вкус.



Наши консультанты помогут Вам разобраться в непростом мире коллекционирования монет, марок, антиквариата. Мы абсолютно бесплатно поможем провести оценку Ваших предметов старины. Доброжелательная атмосфера магазина, огромный ассортимент товаров для коллекционеров на любой вкус и кошелек так нравится нашим постоянным покупателям. Ассортимент обновляется каждую неделю. Приходите в наш магазин, где каждый раз Вас ждет что-нибудь новенькое. Мы стараемся угодить каждому нашему покупателю. Так же Вы можете ознакомиться с экспозициями музея денег, пообщаться со специалистами и окунуться в спокойную атмосферу истории денег.

Предлагаем Вашему вниманию:

-Все для нумизматов (всевозможные лупы с подсветкой и без, холдеры, капсулы, весы и мн. другое)

- Монеты стран мира – от 20 руб., монеты США, Украины, Украина серебро, царские монеты и банкноты;

- альбомы для монет Украины, России, США, Польши, Евро и др. серии «КОЛЛЕКЦИОНЕР»

- всевозможные альбомы, файлы и листы для монет, банкнот, значков, наград, календарей

-альбомы с монетами Городов Воинской Славы

- альбомы с юбилейными монетами 5 рублей 2014 года 70-летию Победы

- ретро подарки для коллекционеров: статуэтки СССР, утюги, самовары и др. памятные и сувенирные монеты России различных серий и коллекций.

- современные тарелки с декором царской эпохи ручной работы; эпохи СССР и нашего времени.

Ждем Вас по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 10. "Музей денег".

Мы работаем с 10 до 18 часов ежедневно, суббота с 10 до 15 часов (выходной - воскресенье).

телефон музея и магазина +7 978-868-05-03