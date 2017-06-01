ПАО «Керченское АТП 14313» осуществляет планирование, организацию и выполнение заказных пассажирских перевозок по Крыму и России.
Предоставляет услуги медика для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств
На территории предприятия находится сертифицированный пункт государственного технического осмотра транспортных средств, с выдачей диагностической карты для оформления страхового полиса
Цены указаны на сайте предприятия: atp14313.ru
Так же ПАО «Керченское АТП 14313», предоставляет аренду помещений, складов, офисов и территорий
Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте предприятия:
или по ул. Вокзальное шоссе, 44 офис 11;
+7 978 041 80 19