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ПАО «Керченское АТП 14313» осуществляет планирование, организацию и выполнение заказных пассажирских перевозок по Крыму и России.

Предоставляет услуги медика для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств

На территории предприятия находится сертифицированный пункт государственного технического осмотра транспортных средств, с выдачей диагностической карты для оформления страхового полиса

Цены указаны на сайте предприятия: atp14313.ru

Так же ПАО «Керченское АТП 14313», предоставляет аренду помещений, складов, офисов и территорий

Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте предприятия:

atp14313.ru

или по ул. Вокзальное шоссе, 44 офис 11;

+7 978 041 80 19