Мы рады Вам сообщить, что теперь в г. Керчи возможно пройти технический осмотр автомобиля и оформить полис ОСАГО в одном месте.
При оформлении полиса ОСАГО, скидка на техосмотр 10%
Необходимые документы для прохождения Технического Осмотра транспортного средства:
- документ удостоверяющий личность
- свидетельство о регистрации ТС (или ПТС);
Периодичность прохождения техосмотра:
- Транспортные средства от 0 до 3-х лет — освобождаются от прохождения техосмотра;
- Транспортные средства от 3 до 7 лет — проходят техосмотр раз в 2 года;
- Транспортные средства от 7 лет и старше — ежегодно
Документы необходимые для оформления полиса ОСАГО:
- паспорт собственника автомобиля
- паспорт страхователя
- ПТС (свидетельство о регистрации)
- водительские удостоверения всех лиц, допустимых к управлению
- диагностическая карта о прохождении технического осмотра
Контактная информация:
- город Керчь, улица Энгельса д. 6 (Автосервис «СБ);
- режим работы: с 8:00 до 18:00 (пн-сб);
Телефон: +7 978 836 48 64, возможна предварительная запись на ТО.
Также наш автосервис предоставляет и другие услуги в сфере ремонта и обслуживания современных автомобилей:
- Ремонт ходовой
- Развал-схождение
- Компьютерная диагностика
- Все виды кузовных и малярных работ
- Рихтовка, ремонт бамперов
- Чистка инжекторов
- Ремонт двигателей, КПП
- Замена масла в АКПП
- Шиномонтаж
- Проточка тормозных дисков
- Удаление вмятин без окраски
- Автомойка
- Заправка автомобильных кондиционеров
- Покрытие кузова автомобиля «жидким стеклом»
- Заправка автомобильной краски в аэрозольный баллон
Контактная информация:
- город Керчь, улица Энгельса д. 6 (Автосервис «СБ);
- режим работы: с 8:00 до 18:00 (пн-сб);
Телефон: +7 978 836 48 64, возможна предварительная запись на ТО.