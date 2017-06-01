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Уважаемые автолюбители!

Мы рады Вам сообщить, что теперь в г. Керчи возможно пройти технический осмотр автомобиля и оформить полис ОСАГО в одном месте.

При оформлении полиса ОСАГО, скидка на техосмотр 10%

Необходимые документы для прохождения Технического Осмотра транспортного средства:

документ удостоверяющий личность

свидетельство о регистрации ТС (или ПТС);

Периодичность прохождения техосмотра:

Транспортные средства от 0 до 3-х лет — освобождаются от прохождения техосмотра;

Транспортные средства от 3 до 7 лет — проходят техосмотр раз в 2 года;

Транспортные средства от 7 лет и старше — ежегодно

Документы необходимые для оформления полиса ОСАГО:

паспорт собственника автомобиля

паспорт страхователя

ПТС (свидетельство о регистрации)

водительские удостоверения всех лиц, допустимых к управлению

диагностическая карта о прохождении технического осмотра

Контактная информация:

город Керчь, улица Энгельса д. 6 (Автосервис «СБ);

режим работы: с 8:00 до 18:00 (пн-сб);

Телефон: +7 978 836 48 64, возможна предварительная запись на ТО.

Также наш автосервис предоставляет и другие услуги в сфере ремонта и обслуживания современных автомобилей:

- Ремонт ходовой

- Развал-схождение

- Компьютерная диагностика

- Все виды кузовных и малярных работ

- Рихтовка, ремонт бамперов

- Чистка инжекторов

- Ремонт двигателей, КПП

- Замена масла в АКПП

- Шиномонтаж

- Проточка тормозных дисков

- Удаление вмятин без окраски

- Автомойка

- Заправка автомобильных кондиционеров

- Покрытие кузова автомобиля «жидким стеклом»

- Заправка автомобильной краски в аэрозольный баллон

Контактная информация:

город Керчь, улица Энгельса д. 6 (Автосервис «СБ);

режим работы: с 8:00 до 18:00 (пн-сб);

Телефон: +7 978 836 48 64, возможна предварительная запись на ТО.